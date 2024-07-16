Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО
В Киевской области в ночь на 16 июля работают силы и средства противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
Об отражении воздушной атаки противника в регионе стало известно в три часа ночи 16 июля.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.
Жителей области призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников украинского неба.
Атака "Шахедов" ночью 16 июля
Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Позже военные сообщили, что движение "Шахеды" было зафиксировано как в северных регионах, так и в центральных, восточных и южных. В нескольких областях предупреждали о возможной работе ПВО из-за ударных беспилотников противника.
Кроме того, воздушная тревога объявлялась и в Киеве.
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