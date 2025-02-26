Атака "Шахедів" на Київську область: кількість жертв зросла до двох

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", - пише Офіс генерального прокурора.

Обстріл України з боку Росії 26 лютого

У ніч на 26 лютого російські терористи атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed й дронами-імітаторами. Безпілотники запускались з шести напрямків, а до відбиття атаки залучалась авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 110 безпілотників. Також 66 ворожих дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під час атаки стало відомо про жертву у Київській області, тіло якої рятувальники деблокували, коли гасили пожежу в будинку.

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