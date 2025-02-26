ua en ru
Ср, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Атака "Шахедов" на Киевскую область: количество жертв возросло до двух

Среда 26 февраля 2025 12:10
UA EN RU
Атака "Шахедов" на Киевскую область: количество жертв возросло до двух Фото: в Киевской области возросло количество жертв ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области возросло количество жертв в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

В результате ночной атаки погибли два человека. Также двое получили осколочные ранения.

В Бучанском районе повреждены:

  • частные жилые дома, один из которых полностью разрушен;
  • квартиры в многоэтажках;
  • гаражи;
  • автомобили.

Фото: в Киевской области возросло количество жертв ночной атаки (t.me/pgo_gov_ua)

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", - пишет Офис генерального прокурора.

Обстрел Украины со стороны России 26 февраля

В ночь на 26 февраля российские террористы атаковали Украину 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с шести направлений, а к отражению атаки привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 110 беспилотников. Также 66 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время атаки стало известно о жертве в Киевской области, тело которой спасатели деблокировали, когда тушили пожар в доме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Киевская область
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации