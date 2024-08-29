Атака "Шахедів": у Києві уламки впали на дитячий майданчик

Міський голова зазначив, що в Дніпровському районі міста уламки збитого дрона впали на дитячий майданчик між будинками. Екстрені служби прямують на місце для перевірки.

Згодом стало відомо, що попередньо зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови. Руйнувань, потерпілих і пожежі не виявлено.

Оновлено о 05.43: падіння уламків у Голосіївському районі

За словами керівника КМВА Сергія Попка, у столиці через "Шахедну" атаку сталося падіння уламків й у Голосіївському районі на територію житлової забудови.

Чиновник зазначив, що попередньо там пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

"Інформація щодо потерпілих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби", - додав він.

Мер столиці уточнив о 05.50, що у Голосіївському районі уламками були пошкоджені вікна та двері у квартирі на 6 поверсі житлового будинку.

"У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку", - розповів Віталій Кличко та додав, що інформація щодо завданої шкоди та потерпілих з'ясовується.