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Атака "Шахедов": в Киеве обломки упали на детскую площадку

Фото: в Киеве прогремели взрывы из-за работы ПВО по вражескому "Шахеду" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Днепровском районе Киева произошло падение обломков сбитого вражеского беспилотника в районе жилой застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КГГА Сергея Попка и мэра столицы Виталия Кличко.

Городской голова отметил, что в Днепровском районе города обломки сбитого дрона упали на детскую площадку между домами. Экстренные службы направляются на место для проверки.

Впоследствии стало известно, что предварительно зафиксировано падение обломков на территорию жилой застройки. Разрушений, пострадавших и пожара не обнаружено.

Ночной обстрел Украины

Вечером в среду, 28 августа, россияне запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

Позже тревогу из-за приближения дронов объявляли также в Киеве.

В 4:21 в столице прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в направлении города. В Киеве и области работает ПВО.

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Киев