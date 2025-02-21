Атака "Шахедів": у Києві працює ППО

"У столиці працюють сили ППО", - написав Київський міський голова у своєму Telegram-каналі.

Також він закликав мешканців столиці перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Додамо, раніше в Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію, зокрема, ударних БПЛА противника на сході та північному сході Київської області, які рухалися західним курсом.

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, російські загарбники практично щоночі обстрілюють Україну. Часто вони використовують моноатаки, запускаючи по Україні дрони. Часто безпілотники починають летіти вже з вечора.

Зокрема в ніч на 21 лютого в Києві було чути вибухи, а ППО збивала російські безпілотники. Як стало відомо пізніше, РФ випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.

Також повідомлялося, що ввечері 21 лютого у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових атак.