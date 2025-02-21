Атака "Шахедов": в Киеве работает ПВО

В Киеве сегодня вечером, 21 февраля, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Это происходит на фоне вражеской атаки с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО", - написал Киевский городской голова в своем Telegram-канале.
Также он призвал жителей столицы находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.
Добавим, ранее в Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации, в частности, ударных БПЛА противника на востоке и северо-востоке Киевской области, которые двигались западным курсом.
Напомним, российские захватчики практически каждую ночь обстреливают Украину. Часто они используют моноатаки, запуская по Украине дроны. Часто беспилотники начинают лететь уже с вечера.
В частности в ночь на 21 февраля в Киеве были слышны взрывы, а ПВО сбивала российские беспилотники. Как стало известно позже, РФ выпустила по Украине 160 дронов. Также враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область.
Также сообщалось, что вечером 21 февраля в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дроновых атак.
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