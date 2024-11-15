РФ атакувала Україну ракетами та дронами: більшість цілей збили в Одеській області

Росія в ніч на 15 листопада випустила по Україні дві ракети та 29 "Шахедів". Більшість цілей збили в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Варто додати, зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у небо вісім бомбардувальників Ту-95МС. Моніторингові групи повідомляють про можливі пуски ракет, але припускається, що це могли бути імітаційні пуски.

Переважну більшість повітряних цілей збито в Одеській області. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони знищили одну ракету та 25 дронів.

Цієї ночі росіяни вдарили по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська 29 "Шахедів".

Обстріл Одеси

Ввечері 14 листопада окупанти вчергове атакували Одесу та район. Як зазначає місцева влада, у середмісті Одеси зруйновано багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа.

Також пошкоджені багатоповерхівки, близько 30 автомобілів, виникло загоряння на території громадського закладу та двоповерхового будинку. Крім того, пошкоджений трубопровід.

Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка. За даними ДСНС, постраждали 10 осіб. Серед травмованих дев'ятирічний хлопчик. Постраждалий 22-річний хлопець перебуває у важкому стані.

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