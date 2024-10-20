UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи (оновлено)

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 20 жовтня було чути вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим фіксувався рух ударного безпілотника ворога у напрямку столиці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Вибухи було чути в районі міста Київ близько 02.40. Їх було кілька.

Між тим місцева влада заявила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони у столиці.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні керівника КМВА Сергія Попка.

У Києві вдруге за цю ніч оголосили повітряну тривогу. Як і перший раз, вона пов'язана із загрозою дронів-камікадзе російських окупантів.

Оновлено: відбій тривоги

У столиці близько 03.13 оголосили про відбій загрози через ворожі повітряні атаки.

Атака дронів-камікадзе на Київ вночі

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські окупанти запустили по України ударні безпілотники типу "Шахед", й у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО у Києві, й також в районі міста було чути вибухи. Між тим про відбій загрози через "Шахеди" було оголошено близько 01.25.

Проте пізніше, після другої ночі, у Києві знову оголосили повітряну тривогу через дрона-камікадзе противника, який рухався у напрямку столиці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВибухиАтака дронів