Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы

В Киеве в ночь на 20 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим фиксировалось движение ударного беспилотника врага по направлению к столице.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация в Telegram .

Взрывы были слышны в районе Киева около 02.40. Их было несколько.

Между тем местные власти заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в столице.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении руководителя КГВА Сергея Попко.

В Киеве во второй раз за эту ночь объявили воздушную тревогу. Как и в первый раз, она связана с угрозой дронов-камикадзе российских оккупантов.

Атака дронов-камикадзе на Киев ночью

Напомним, в ночь на 20 октября российсике оккупанты запустила по Украине ударные безпылотники типа "Шахед", и в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, и в районе города были слышны взрывы. Между тем об отбое угрозы из-за "Шахед" было объявлено около 01.25.

Однако позже, после двух ночи, в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за дрона-камикадзе противника, который двигался в направлении столицы.