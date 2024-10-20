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Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы

Киев, Воскресенье 20 октября 2024 02:48
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Атака "Шахедов": в Киеве были слышны взрывы Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 20 октября были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим фиксировалось движение ударного беспилотника врага по направлению к столице.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и Киевская городская военная администрация в Telegram.

Взрывы были слышны в районе Киева около 02.40. Их было несколько.

Между тем местные власти заявили о работе сил и средств противовоздушной обороны в столице.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении руководителя КГВА Сергея Попко.

В Киеве во второй раз за эту ночь объявили воздушную тревогу. Как и в первый раз, она связана с угрозой дронов-камикадзе российских оккупантов.

Атака дронов-камикадзе на Киев ночью

Напомним, в ночь на 20 октября российсике оккупанты запустила по Украине ударные безпылотники типа "Шахед", и в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о работе ПВО в Киеве, и в районе города были слышны взрывы. Между тем об отбое угрозы из-за "Шахед" было объявлено около 01.25.

Однако позже, после двух ночи, в Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за дрона-камикадзе противника, который двигался в направлении столицы.

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Киев Взрывы Атака дронов
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