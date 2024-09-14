ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Атака "Шахедов": в Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Киев, Суббота 14 сентября 2024 01:58
UA EN RU
Атака "Шахедов": в Киеве слышны взрывы, работает ПВО Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 14 сентября были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"В Киеве работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Киевский городской голова в своем Telegram.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе "Шадедов" для столицы.

"Киев - угроза применения ударных БПЛА!" - рассказали военные.

Между тем в районе города Киев было слышно несколько взрывов.

Отметим, что в Киевской городской военной администрации также призвали жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена ​​из-за дронов-камикадзе противника.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Работа ПВО в Киевской области

Кроме того, в Киевской областной военной администрации (КОВА) проинформировали о боевой работе защитников неба в регионе. Она тоже связана с вражескими беспилотниками.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в объявлении КОВА.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что 13 сентября вечером был зафиксирован запуск российскими оккупантами нескольких групп "Шахедов" в сторону Украины. Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство с северного направления.

Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе.

Кроме того, в акватории Черного моря были зафиксированы несколько российских кораблей, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр". Украинские военные предупреждали об угрозе ракетных атаки со стороны врага.

Добавим, про работу ППО заявлялось и на юге Украины из-за "Шахедов", а в районе Одессы прозвучали взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрывы Атака дронов
NEWS
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США