Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи, сталася пожежа

Вибухи у місті було чути близько пів на першу ночі. Пізніше в Харкові пролунав ще один.

"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - розповів Терехов.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожого дрона у повітряному просторі над містом.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові о 00:27.

Влучання "Шахеда" та пожежа

Пізніше мер міста поінформував, що у Харкові зафіксоване влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району.

"Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - розповів Терехов.

Є поранений

За даними "Суспільне", у Харкові є один поранений через влучання "Шахеда" по приватному сектору. Чоловіку надають медичну допомогу.

Зазначається, що ворожий безпілотник поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками. Це призвело до займання та господарчих споруд та гаражів з автівками.

Війська РФ атакують Харків "Шахедами"

Зазначимо, тривога у Харківській області через безпілотники противника цієї ночі триває з 23:15. Перед тим в місцевих пабліках та ЗМІ писали про роботу ППО у регіоні, та повідомляли про серію вибухів, попередньо, за межами Харкова.

Додамо, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) тоді закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях. Військовий також нагадав про правила інформ-тиші під час бойової роботи по відбиттю повітряної атаки.

Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники також атакували Харків "Шахедами". В мерії тоді розповіли про два "прильоти". В результаті ворожого удару було чотири постраждалих.