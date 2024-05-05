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Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи, сталася пожежа

Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунали вибухи у ніч проти 5 травня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожої атаки із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та "Суспільне. Харків".

Вибухи у місті було чути близько пів на першу ночі. Пізніше в Харкові пролунав ще один.

"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - розповів Терехов.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожого дрона у повітряному просторі над містом.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові о 00:27.

Влучання "Шахеда" та пожежа 

Пізніше мер міста поінформував, що у Харкові зафіксоване влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району.

"Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - розповів Терехов.

Є поранений

За даними "Суспільне", у Харкові є один поранений через влучання "Шахеда" по приватному сектору. Чоловіку надають медичну допомогу.

Зазначається, що ворожий безпілотник поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками. Це призвело до займання та господарчих споруд та гаражів з автівками.

Війська РФ атакують Харків "Шахедами"

Зазначимо, тривога у Харківській області через безпілотники противника цієї ночі триває з 23:15. Перед тим в місцевих пабліках та ЗМІ писали про роботу ППО у регіоні, та повідомляли про серію вибухів, попередньо, за межами Харкова.

Додамо, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) тоді закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях. Військовий також нагадав про правила інформ-тиші під час бойової роботи по відбиттю повітряної атаки.

Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники також атакували Харків "Шахедами". В мерії тоді розповіли про два "прильоти". В результаті ворожого удару було чотири постраждалих.

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ХарківВійна в УкраїніВибухиАтака дронів