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Атака "Шахедов": в Харькове были слышны взрывы, произошел пожар

Иллюстративное фото: в Харькове прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 5 мая во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеской атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и "Суспільне. Харків".

Взрывы в городе прозвучали около половины первого ночи. Позже в Харькове раздался еще один.

"Снова взрыв в Харькове. Будьте в укрытиях", - рассказал Терехов.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации вражеского дрона в воздушном пространстве над городом.

"Харьков - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - рассказали военные в 00:27.

Попадание "Шахеда" и пожар

Позже мэр города проинформировал, что в Харькове зафиксировано попадание "Шахеда" в частный сектор Основянского района.

"В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия", - рассказал Терехов.

Войска РФ атакуют Харьков "Шахедами"

Отметим, тревога в Харьковской области из-за беспилотников противника этой ночью длится с 23:15. Перед тем в местных пабликах и СМИ писали о работе ПВО в регионе и сообщали о серии взрывов, предварительно, за пределами Харькова.

Добавим, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях. Военный также напомнил о правилах информ-тишины во время боевой работы по отражению воздушной атаки.

Напомним также, минувшей ночью российские захватчики также атаковали Харьков "Шахедами". В мэрии тогда рассказали о двух "прилетах". В результате вражеского удара было четыре пострадавших.

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