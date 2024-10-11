Атака "Шахедів". Дрони виконують розвідувальну функцію, але є загроза, - ЦПД

Атаки дронів

Росіяни посилили атаки дронами-камікадзе. У вересні окупанти щодня атакували Україну ударними безпілотниками.

Минулої ночі загарбники випустили по Україні 62 "Шахеди", а також дві балістичні ракети, керовану Х-31П, дві авіаційні ракети типу Х-59/69 та три зенітні С-300.

Сили ППО працювали у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській та низці інших областей. Захисники знищили 41 дрон, ще 14 були локаційно втрачені.

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