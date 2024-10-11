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Атака "Шахедів". Дрони виконують розвідувальну функцію, але є загроза, - ЦПД

Фото: "Шахеди" виконують розвідувальну функцію, але є загроза ударів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе, станом на ранок триває бойова робота. "Шахеди" виконують розвідувальну функцію, але є загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Шахеди в повітряному просторі зараз виконують розвідувальну функцію, але загроза застосування в якості ударних БПЛА лишається значна", - зазначив він.

Варто додати, що Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ударних дронів ворога ще з вечора 10 жовтня. Протягом всієї ночі у регіонах тривала бойова робота.

Станом на ранок Повітряні сили продовжують фіксувати рух "Шахедів", зокрема у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській та Київській областях.

Окупанти намагалися атакувати безпілотниками Київ. Це вже п'ята повітряна атака на столицю з початку жовтня. У Києві повітряна тривога тривала понад три години, влучань не було. Усі дрони, які загрожували столиці, було знищено.

 

Атаки дронів

Росіяни посилили атаки дронами-камікадзе. У вересні окупанти щодня атакували Україну ударними безпілотниками.

Минулої ночі загарбники випустили по Україні 62 "Шахеди", а також дві балістичні ракети, керовану Х-31П, дві авіаційні ракети типу Х-59/69 та три зенітні С-300.

Сили ППО працювали у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській та низці інших областей. Захисники знищили 41 дрон, ще 14 були локаційно втрачені.

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