Атака "Шахедов". Дроны выполняют разведывательную функцию, но есть угроза, - ЦПД

Атаки дронов

Россияне усилили атаки дронами-камикадзе. В сентябре оккупанты ежедневно атаковали Украину ударными беспилотниками.

Минувшей ночью захватчики выпустили по Украине 62 "Шахеда", а также две баллистические ракеты, управляемую Х-31П, две авиационные ракеты типа Х-59/69 и три зенитных С-300.

Силы ПВО работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской и ряде других областей. Защитники уничтожили 41 дрон, еще 14 были локационно потеряны.

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