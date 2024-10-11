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Атака "Шахедов". Дроны выполняют разведывательную функцию, но есть угроза, - ЦПД

Фото: "Шахеды" выполняют разведывательную функцию, но есть угроза ударов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе, по состоянию на утро идет боевая работа. "Шахеды" выполняют разведывательную функцию, но есть угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Шахеды в воздушном пространстве сейчас выполняют разведывательную функцию, но угроза применения в качестве ударных БПЛА остается значительной", - отметил он.

Добавим, что Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение ударных дронов врага еще с вечера 10 октября. В течение всей ночи в регионах продолжалась боевая работа.

По состоянию на утро Воздушные силы продолжают фиксировать движение "Шахедов", в частности, в Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской и Киевской областях.

Оккупанты пытались атаковать беспилотниками Киев. Это уже пятая воздушная атака на столицу с начала октября. В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов, попаданий не было. Все дроны, которые несли угрозу для столицы, были уничтожены.

 

Атаки дронов

Россияне усилили атаки дронами-камикадзе. В сентябре оккупанты ежедневно атаковали Украину ударными беспилотниками.

Минувшей ночью захватчики выпустили по Украине 62 "Шахеда", а также две баллистические ракеты, управляемую Х-31П, две авиационные ракеты типа Х-59/69 и три зенитных С-300.

Силы ПВО работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской и ряде других областей. Защитники уничтожили 41 дрон, еще 14 были локационно потеряны.

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