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Атака "шахедів" на Чернігів: три людини отримали поранення

Фото: Три людини отримали поранення після атаки на Чернігів (brovary net ua)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 19 жовтня, Чернігів атакували іранські дрони-камікадзе. Внаслідок цього три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

"Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, троє поранених наразі у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації.

Раніше оперативне командування "Північ" повідомляло, що в регіоні було збито дві ракети.

"Сьогодні післяобіду над промзоною Чернігова силами ППО була збита ворожа ракета і її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що сьогодні в Івано-Франківській області та Чернігові пролунали вибухи.

У середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже було чутно що найменше три.

Також у середу, 19 жовтня, окупанти вдарили ракетами по Вінницької області. Місцевих попросили залишатися в укриттях, доки небезпека не минула.

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