Атака "шахедів" на Чернігів: три людини отримали поранення

"Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, троє поранених наразі у лікарні. Двоє з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації.

Раніше оперативне командування "Північ" повідомляло, що в регіоні було збито дві ракети.

"Сьогодні післяобіду над промзоною Чернігова силами ППО була збита ворожа ракета і її уламки впали на складське приміщення, спричинивши його руйнування", - додали в командуванні.