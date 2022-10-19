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Атака "шахедов" на Чернигов: три человека получили ранения

Фото: Nри человека получили ранения после атаки на Чернигов (brovary net ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 19 октября, Чернигов атаковали иранские дроны-камикадзе. В результате этого три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

"Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, есть травмированые", - говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, трое раненых в больнице. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации.

Ранее оперативное командование "Север" сообщало, что в регионе были сбиты две ракеты.

"Сегодня послеобеда над промзоной Чернигова силами ПВО была сбита вражеская ракета и ее обломки упали на складское помещение, повлекшие его разрушение", - добавили в командовании.

Напомним, что сегодня в Ивано-Франковской области и Чернигове раздались взрывы.

В среду, 19 октября, в Киеве раздались взрывы. Уже было слышно менее трех.

Также в среду, 19 октября, оккупанты ударили ракетами по Винницкой области. Местных попросили оставаться в укрытиях, пока опасность не миновала.

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