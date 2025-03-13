Атака "Шахедами": у Дніпрі й області пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі
Минулої ночі російський агресор знову масовано атакував безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, поранено двох цивільних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Він зазначив, що через атаку дронів у Дніпрі пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.
Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
"Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Наслідки продовжуємо уточнювати", - написав Лисак.
Крім того, ворог бив із важкої артилерії й атакував дронами-камікадзе Нікопольський район. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
"Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", - додав Лисак.
Оновлено: у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, фото наслідків
Пізніше керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що у Дніпрі через ворожу атаку БПЛА були пошкоджені багатоповерхівки.
"Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває", - розповів він.
Глава ОВА додав, що силами та засобами ППО у Дніпропетровській області були знищені 11 БПЛА ворога.
Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків дронової атаки на Дніпро цієї ночі.
Наслідки атаки БПЛА росіян на Дніпро 13 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Дронова атака РФ
Ввечері та упродовж ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Безпілотники запускалися кількома хвилями з північного сходу, сходу та з півдня.
Зокрема, ударні дрони атакували низку населених пунктів Дніпропетровської області. На місці падіння уламків та прильотів виникли займання.
Крім того, у Запорізькій області БпЛА пошкодили приватний будинок та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.
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