Атака "Шахедами": у Дніпрі й області пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

Минулої ночі російський агресор знову масовано атакував безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, поранено двох цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Він зазначив, що через атаку дронів у Дніпрі пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.

Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Наслідки продовжуємо уточнювати", - написав Лисак.

Крім того, ворог бив із важкої артилерії й атакував дронами-камікадзе Нікопольський район. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

"Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", - додав Лисак.

Оновлено: у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, фото наслідків

Пізніше керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що у Дніпрі через ворожу атаку БПЛА були пошкоджені багатоповерхівки.

"Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває", - розповів він.

Глава ОВА додав, що силами та засобами ППО у Дніпропетровській області були знищені 11 БПЛА ворога.

Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків дронової атаки на Дніпро цієї ночі.

Наслідки атаки БПЛА росіян на Дніпро 13 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)