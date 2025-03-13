ua en ru
Чт, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Атака "Шахедами": у Дніпрі й області пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі

Четвер 13 березня 2025 07:16
UA EN RU
Атака "Шахедами": у Дніпрі й області пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі Фото: росіяни атакували ударними БпЛА Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російський агресор знову масовано атакував безпілотниками Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру, поранено двох цивільних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Він зазначив, що через атаку дронів у Дніпрі пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, сталася пожежа.

Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. Наслідки продовжуємо уточнювати", - написав Лисак.

Крім того, ворог бив із важкої артилерії й атакував дронами-камікадзе Нікопольський район. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

"Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", - додав Лисак.

Оновлено: у Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки, фото наслідків

Пізніше керівник ОВА Сергій Лисак уточнив, що у Дніпрі через ворожу атаку БПЛА були пошкоджені багатоповерхівки.

"Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває", - розповів він.

Глава ОВА додав, що силами та засобами ППО у Дніпропетровській області були знищені 11 БПЛА ворога.

Крім того, він оприлюднив в мережі фото наслідків дронової атаки на Дніпро цієї ночі.

Наслідки атаки БПЛА росіян на Дніпро 13 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Дронова атака РФ

Ввечері та упродовж ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Безпілотники запускалися кількома хвилями з північного сходу, сходу та з півдня.

Зокрема, ударні дрони атакували низку населених пунктів Дніпропетровської області. На місці падіння уламків та прильотів виникли займання.

Крім того, у Запорізькій області БпЛА пошкодили приватний будинок та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо
Припинення вогню в Україні може відбутися "за кілька днів", - Рубіо
DAILY
Психолог 3 ОШБр Ганна Денисова: За класними штурмами криється невимовний біль та втрата здоров’я
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Психолог 3 ОШБр Ганна Денисова: За класними штурмами криється невимовний біль та втрата здоров’я