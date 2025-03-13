Атака "Шахедами": в Днепре и области повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Минувшей ночью российский агрессор снова массированно атаковал беспилотниками Днепропетровскую область. В результате обстрела повреждена инфраструктура, ранены двое гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Он отметил, что из-за атаки дронов в Днепре повреждения получил инфраструктурный объект, возник пожар.

Осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько - повреждены. Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки. Последствия продолжаем уточнять", - написал Лысак.

Кроме того, враг бил из тяжелой артиллерии и атаковал дронами-камикадзе Никопольский район. Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады.

"Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Побита хозяйственная постройка", - добавил Лысак.

Обновлено: в Днепре повреждены многоэтажки, фото последствий

Позже руководитель ОВА Сергей Лысак уточнил, что в Днепре из-за вражеской атаки БПЛА были повреждены многоэтажки.

"Побиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается", - рассказал он.

Глава ОВА добавил, что силами и средствами ПВО в Днепропетровской области было уничтожено 11 БПЛА врага.

Кроме того, он обнародовал в сети фото последствий дроновой атаки на Днепр этой ночью.

Последствия атаки БПЛА россиян на Днепр 13 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)