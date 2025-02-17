Атака на рятувальників у Костянтинівці: РФ повторно вдарила дроном по евакуаційній команді

Як зазначили у ДСНС, ворог спеціально цілився у водія. В результаті удару двоє рятувальників зазнали поранень і їх було доставлено до лікарні.

"Наразі стан поранених оцінюється як середньої тяжкості. Автоцистерна з водою пошкоджена", - сказано у повідомленні.

Фото: у Костянтинівці росіяни атакували рятувальників (t.me/dsns_telegram)

Пізніше Філашкін уточнив, що ворог двічі атакував Костянтинівку FPV-дронами. Перший удар прийшовся по автоцистерні з водою, а другий - по евакуаційній команді, яка приїхала на допомогу двом пораненим рятувальникам.

"Внаслідок другого удару поранення отримали ще три людини: двоє поліціянтів і керівник місцевої військової адміністрації", - написав він.