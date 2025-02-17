Атака на спасателей в Константиновке: РФ повторно ударила дроном по эвакуационной команде

Российская армия в понедельник, 17 февраля, ударила FPV-дроном по спасателям, которые везли воду в Константиновку. Когда прибыла эвакуационная группа - был нанесен повторный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Как отметили в ГСЧС, враг специально целился в водителя. В результате удара двое спасателей получили ранения и были доставлены в больницу.
"Сейчас состояние раненых оценивается как средней тяжести. Автоцистерна с водой повреждена", - сказано в сообщении.
Позже Филашкин уточнил, что враг дважды атаковал Константиновку FPV-дронами. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй - по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям.
"В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации", - написал он.
Стоит напомнить, что недавно российская армия атаковала дроном грузовик в Днепропетровской области. В результате вражеской агрессии тогда погиб человек.
Еще раньше в Днепропетровской области Россия атаковала спасателей дронами-камикадзе, когда те тушили пожар.
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