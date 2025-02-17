Атака на спасателей в Константиновке: РФ повторно ударила дроном по эвакуационной команде

Как отметили в ГСЧС, враг специально целился в водителя. В результате удара двое спасателей получили ранения и были доставлены в больницу.

"Сейчас состояние раненых оценивается как средней тяжести. Автоцистерна с водой повреждена", - сказано в сообщении.

Фото: в Константиновке россияне атаковали спасателей (t.me/dsns_telegram)

Позже Филашкин уточнил, что враг дважды атаковал Константиновку FPV-дронами. Первый удар пришелся по автоцистерне с водой, а второй - по эвакуационной команде, которая приехала на помощь двум раненым спасателям.

"В результате второго удара ранения получили еще три человека: двое полицейских и руководитель местной военной администрации", - написал он.