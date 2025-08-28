UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Атака російських військових на Запоріжжя: що відомо про постраждалих та руйнування

Фото: війська РФ атакували Запоріжжя (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Марина Балабан

Армія РФ атакувала одне з підприємств Запоріжжя. Внаслідок удару сталася пожежа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Раніше Іван Федоров повідомляв про два російських дрона ударного типу, які рухались по руслу річки Дніпро в напрямку Запоріжжя. 

Як повідомляло РБК-Україна, російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок чого троє людей загинули, є постраждалі, дехто з них перебуває у лікарнях, пошкоджені житлові будинки і нежитлові забудови.

У Дарницькому районі столиці значні пошкодження в житлових 5-ти, 16-ти поверхових будинках. Там зафіксовано значні руйнування та триває рятувальна операція. Також постраждав приватний житловий будинок і дитячий садок.

У Дніпровському районі постраждала житлова 25-ти поверхівка, пошкоджено приватні автомобілі у дворах. Зафіксовано пожежу в офісній будівлі.

У Соломʼянському районі постраждав приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкодження на щонайменше трьох локаціях. У тому числі постраждала офісна будівля.

