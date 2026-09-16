Атака российских беспилотников уничтожила склад с реквизитом студии "95 Квартал"

В результате очередной атаки российских дронов был уничтожен склад студии "95 Квартал". Вместе с помещением сгорели реквизит, костюмы и декорации за 20 лет работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление студии "95 квартал".

В студии рассказали, что на складе хранилось множество декораций, костюмов и вещей, которые использовались в концертах, телевизионных шоу, фильмах и сериалах. Для команды это имущество было частью их 20-летней истории.

"По каждой декорации, костюму или предмету реквизита - работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями", - отметили в "95 Квартале".

В результате вражеского удара никто из людей не пострадал. На месте попадания работали подразделения ГСЧС, которым студия выразила благодарность за оперативность и отвагу.

Фото: последствия российского удара (ГСЧС)

В студии подчеркнули, что россиянам не удастся остановить их работу, поэтому все запланированные выступления пройдут по расписанию.

"Российское оружие может уничтожить имущество. Но оно не может остановить нас. Мы продолжаем работать, писать новые шутки и помогать украинским защитникам. Все запланированные концерты состоятся. С реквизитом или без него", - подчеркнули в команде.

В частности, уже 17 октября юмористы встретятся со зрителями на телесъемке нового благотворительного концерта.