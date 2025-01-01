Атака Росії по Україні в новорічну ніч: кадри збиття дронів (відео)

Обстріл РФ по Україні

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. ППО збила більшість з 111 безпілотників, запущених загарбниками.

В Києві через падіння уламків дронів почалися пожежі. Наразі через атаку РФ по Києву двоє людей загинули та семеро постраждали, в тому числі дві вагітні.

Крім того, 31 грудня російські війська вдарили по Одеському району. Атакою пошкоджено адмінбудівлю, є постраждалий.

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