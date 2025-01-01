Атака России по Украине в новогоднюю ночь: кадры сбития дронов (видео)

Обстрел РФ по Украине

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. ПВО сбила большинство из 111 беспилотников, запущенных захватчиками.

В Киеве из-за падения обломков дронов начались пожары. Сейчас из-за атаки РФ по Киеву два человека погибли и семь пострадали, в том числе две беременные.

Кроме того, 31 декабря российские войска ударили по Одесскому району. Атакой повреждено админздание, есть пострадавший.

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