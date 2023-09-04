Атака России на порт Рени. В Минобороны Румынии сделали заявление

Атака российских дронов на порт Рени Одесской области в воскресенье, 3 сентября, не представляла угрозы для территории Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Румынии в Facebook.

"Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в заявлении.

При этом, в ведомстве осудили атаки России на портовую инфраструктуру Украины.

"Министерство национальной обороны самым решительным образом заявляет, что эти нападения, направленные на гражданские объекты и инфраструктуру на Украине, неоправданны и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права", - добавили румынские военные.

При этом, в Минобороны Румынии заявили, что продолжают следить за ситуацией.

"Министерство национальной обороны продолжает осуществлять меры по усиленной бдительности в наземном, морском и воздушном пространстве, а также меры по усилению обороны и сдерживания на восточном фланге", - уточнили в ведомстве.

Обстрел порта Рени Одесской области

В ночь на 3 сентября, российские войска атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе. Всего россияне выпустили 25 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 22 из них. Еще три дрона атаковали один из портов. По сообщениям местных СМИ, оккупанты ударили по порту Рени. Там возник пожар, два человека пострадали.

При этом, как сообщало румынское издание Viața Liberă, жители румынского города Галац сообщали об "адский шум".

"Этой ночью (на 3 сентября, - ред.), после 02:00, у меня в окнах раздался адский шум, от которого они серьезно задребезжали. Я думаю серии 4-5, в течение часа, а может и меньше. Мои мысли сразу же обратились к ближайшему к нам городу Рени, факт, подтвержденный утром по телевидению", - цитирует издание слова одного из жителей города.

Отметим, что румынский город Галац находится в 25 километрах от украинского города Рени Одесской области.

Напомним, что это не первая атака России на порт Рени. Так, в ночь на 16 августа Россия в очередной раз цинично атаковала юг Украины дронами-камикадзе. ПВО сбила 13 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей. Тогда был атакован и порт.