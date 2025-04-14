Атака Росії на Одесу: кількість постраждалих зросла, пошкоджено медзаклад

Атака РФ по Одесі

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

У Повітряних силах попереджали мешканців міста про фіксацію дронів-камікадзе противника в районі Одеси. Та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві пабліки писали про кілька вибухів, які було чути в районі міста.

Пізніше глава ОВА Кіпер, за уточненою інформацією, внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждало пʼятеро людей.

Як передали в Одеській міській раді, через удар "Шахедів" була пошкоджена одна з міських лікарень.

За словами мера Геннадія Труханова, пошкоджено перекриття, вибито скло, постраждала операційна. Він уточнив, що пацієнти не постраждали.

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