Атака России на Одессу: количество пострадавших возросло до семи человек, повреждено медучреждение

В результате атаки России на Одессу количество пострадавших возросло до семи человек. Повреждено медицинское учреждение и другие гражданские объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины и ГСЧС Украины.
В ночь на 14 апреля Одесскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов пострадали, предварительно, по меньшей мере семь человек.
По предварительной информации МВД Украины, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В частности складское помещение, станцию технического обслуживания, медицинское учреждение, а также автомобили, находившиеся поблизости.
От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 спасателей. Также привлечено 1 единицу техники и 3 добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.
Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.
В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. И призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Местные паблики писали о нескольких взрывах, которые были слышны в районе города.
Позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.
Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.
По словам мэра Геннадия Труханова, повреждены перекрытия, выбиты стекла, пострадала операционная. Он уточнил, что пациенты не пострадали.
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