RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Атака России на Одессу: количество пострадавших возросло до семи человек, повреждено медучреждение

Фото: Атака России на Одессу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате атаки России на Одессу количество пострадавших возросло до семи человек. Повреждено медицинское учреждение и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины и ГСЧС Украины.

В ночь на 14 апреля Одесскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов пострадали, предварительно, по меньшей мере семь человек.

Фото: ГСЧС Одесской области

 

По предварительной информации МВД Украины, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: ГСЧС Одесской области

 

В частности складское помещение, станцию технического обслуживания, медицинское учреждение, а также автомобили, находившиеся поблизости.

От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 спасателей. Также привлечено 1 единицу техники и 3 добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.

Атака РФ по Одессе

Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

В Воздушных силах предупреждали жителей города о фиксации дронов-камикадзе противника в районе Одессы. И призвали граждан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Местные паблики писали о нескольких взрывах, которые были слышны в районе города.

Позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.

Как передали в Одесском городском совете, из-за удара "Шахедов" была повреждена одна из городских больниц.

По словам мэра Геннадия Труханова, повреждены перекрытия, выбиты стекла, пострадала операционная. Он уточнил, что пациенты не пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияОдессаВойна в УкраинеАтака дронов