Атака Росії на Одесу: кількість постраждалих зросла, пошкоджено медзаклад

Внаслідок атаки Росії на Одесу кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Пошкоджено медичний заклад та інші цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України та ДСНС України.

Від ДСНС залучалося 14 одиниць техніки та 67 рятувальників. Також залучено 1 одиницю техніки та 3 добровольців від Асоціації добровільних пожежних України.

Зокрема складське приміщення, станцію технічного обслуговування, медичний заклад, а також автомобілі, що перебували поблизу.

В МВС України також повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури в Одесі.

На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

"Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші - продовжують лікування амбулаторно", - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлено 09:54. Внаслідок нічної російської атаки в Одесі постраждали вісім людей.

Атака РФ по Одесі

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки із використанням ударних БПЛА.

У Повітряних силах попереджали мешканців міста про фіксацію дронів-камікадзе противника в районі Одеси. Та закликали громадян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Місцеві пабліки писали про кілька вибухів, які було чути в районі міста.

Пізніше глава ОВА Кіпер, за уточненою інформацією, внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі постраждало пʼятеро людей.

Як передали в Одеській міській раді, через удар "Шахедів" була пошкоджена одна з міських лікарень.

За словами мера Геннадія Труханова, пошкоджено перекриття, вибито скло, постраждала операційна. Він уточнив, що пацієнти не постраждали.

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