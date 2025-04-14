Атака России на Одессу: количество пострадавших возросло до семи человек, повреждено медучреждение

В результате атаки России на Одессу количество пострадавших возросло до семи человек. Повреждено медицинское учреждение и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины и ГСЧС Украины.

В ночь на 14 апреля Одесскую область атаковали вражеские беспилотники. В результате ударов пострадали, предварительно, по меньшей мере семь человек.

Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительной информации МВД Украины, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: ГСЧС Одесской области

В частности складское помещение, станцию технического обслуживания, медицинское учреждение, а также автомобили, находившиеся поблизости.

От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 67 спасателей. Также привлечено 1 единицу техники и 3 добровольцев от Ассоциации добровольных пожарных Украины.