Атака Росії на Дніпро: ОВА оновила дані щодо постраждалих

Внаслідок російського удару по місту Дніпро вдень вівторка, 24 червня, постраждало більше як 300 людей. Серед них є діти, які потрапили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Водночас він розповів, що у лікарнях залишаються 112 людей, серед них семеро дітей.

"У Дніпрі, за останніми даними, через ракетну атаку напередодні - 304 постраждалих", - повідомив глава ОВА.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, що уранці 24 червня в Дніпрі пролунала серія вибухів. Повітряні сили зафіксували дві балістичні цілі в напрямку міста.

Як пізніше стало відомо, росіяни влучили по житловому сектору. До того ж був пошкоджений пасажирський поїзд "Одеса-Запоріжжя": вибухова хвиля розбила вікна вагона, але прямих влучань не було.

Загалом в місті сильних пошкоджень зазнали: школи, дитсадки, гуртожиток, гімназія, міська лікарня, поліклініка, адмінбудівля. Майже всі ці заклади зазнали влучань або пошкоджень.

Станом на сьогодні стало відомо, що внаслідок ворожого удару в місті загинуло 19 осіб.

Зазначимо, що начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос в коментарі РБК-Україна розповів, чи існує на сьогодні справді безпечне місце під час ворожих ударів та чому "правило двох стін" може вартувати життя.

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