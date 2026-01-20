Атака на Рівненщину: понад 10 тисяч людей без світла через удар по інфраструктурі

Як зазначає Коваль, через ушкодження критичної інфраструктури у регіоні знеструмлено понад 10 тисяч абонентів.

Також у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

"За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки", - повідомив очільник Рівненської військової адміністрації.