Курс доллара Экономика Авто Tech

Атака на Ровенскую область: более 10 тысяч человек без света из-за удара по инфраструктуре

Иллюстративное фото: на Ровенщине без света более 10 тысяч жителей (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

В Ровенской области обесточены более 10 тысяч абонентов. После утреннего обстрела 20 января повреждены жилые дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Как отмечает Коваль, из-за повреждения критической инфраструктуры в регионе обесточены более 10 тысяч абонентов.

Также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины.

"По предварительной информации, люди ранений не получили. Все соответствующие службы сейчас работают над ликвидацией последствий атаки", - сообщил глава Ровненской военной администрации.

 

Напомним, 20 января, во время очередной комбинированной атаки по территории Украины, российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Винницкой области, Ровно и Черноморску.

Главной целью врага стала энергетическая инфраструктура, что привело к серьезным повреждениям объектов жизнеобеспечения и введению экстренных отключений света.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

