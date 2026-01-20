Атака на Ровенскую область: более 10 тысяч человек без света из-за удара по инфраструктуре

Как отмечает Коваль, из-за повреждения критической инфраструктуры в регионе обесточены более 10 тысяч абонентов.

Также в нескольких жилых домах выбило окна, повреждены припаркованные возле них машины.

"По предварительной информации, люди ранений не получили. Все соответствующие службы сейчас работают над ликвидацией последствий атаки", - сообщил глава Ровненской военной администрации.