Атака РФ на Запоріжжя:є жертва, понад 20 поранених, четверо дітей у лікарні

Відомо, що один з КАБів влучив по об'єкту інфраструктури, другий по житловому району та будинку.

За попередніми даними, в результаті удару одна людина загинула, 22 - поранені. Наразі всі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

"Серед поранених троє дітей. Всі вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості", - повідомив Федоров.

Детально про наслідки удару та що відбувається у Запоріжжі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю 22 квітня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Водночас у ДСНС уточнюють, що кількість постраждалих зросла до 24 осіб, серед яких 4 дитини.

Федоров уточнив, що серед постраждалих хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога.

Обстріли України

Нагадаємо, сьогодні зранку російська армія запустила декілька груп ударних дронів по території України. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у київській області.

Пізніше стало відомо, що окупанти дронами атакували Харків. Там за годину зафіксовано щонайменше 12 прильотів по місту. Вже відомом про постраждали та пожежу.