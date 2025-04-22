Атака РФ на Запорожье: есть жертва, более 20 раненых, четверо детей в больнице

Известно, что один из КАБов попал по объекту инфраструктуры, второй по жилому району и дому.

По предварительным данным, в результате удара один человек погиб, 22 - ранены. Сейчас все пострадавшие получают всю необходимую помощь.

"Среди раненых трое детей. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние, как средней тяжести", - сообщил Федоров.

Подробно о последствиях удара и что происходит в Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия удара по Запорожью 22 апреля (t.me/ivan_fedorov_zp)

В то же время в ГСЧС уточняют, что количество пострадавших возросло до 24 человек, среди которых 4 ребенка.

Федоров уточнил, что среди пострадавших мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям оказывается вся необходимая помощь.

Обстрелы Украины

Напомним, сегодня утром российская армия запустила несколько групп ударных дронов по территории Украины. В частности, сообщалось о работе ПВО в киевской области.

Позже стало известно, что оккупанты дронами атаковали Харьков. Там за час зафиксировано не менее 12 прилетов по городу. Уже известно о пострадавших и пожаре.