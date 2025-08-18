Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зростає, є "важкі" (фото)

У ОВА попередили, що є попередні дані про постраждалих. Шестеро людей отримали поранення,з них один підліток.

Двоє з них у тяжкому стані були ушпиталені до медичних закладів міста.

Інформація про інших постраждалих уточнюється, кількість людей, яким знадобилася допомога лікарів, продовжує зростати.

Фото: РФ вдарила по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

Місцеві служби реагування продовжують працювати на місцях подій, рятувальні та медичні бригади надають допомогу постраждалим.

Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі.