Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших растет, есть "тяжелые" (фото)

В ОВА предупредили, что есть предварительные данные о пострадавших. Шесть человек получили ранения, из них один подросток.

Двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Информация о других пострадавших уточняется, количество людей, которым понадобилась помощь врачей, продолжает расти.

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

Местные службы реагирования продолжают работать на местах событий, спасательные и медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим.

Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары.