Атака РФ на Запорожье: количество пострадавших растет, есть "тяжелые" (фото)

Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла два удара по Запорожью. Шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram и ГСЧС Украины.

В ОВА предупредили, что есть предварительные данные о пострадавших. Шесть человек получили ранения, из них один подросток.

Двое из них в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Информация о других пострадавших уточняется, количество людей, которым понадобилась помощь врачей, продолжает расти.

 
Фото: РФ ударила по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

Местные службы реагирования продолжают работать на местах событий, спасательные и медицинские бригады оказывают помощь пострадавшим.

Возникло возгорание торговых павильонов на площади 500 кв.м. Спасатели ликвидируют пожары.

Удар по Запорожью

Утром 18 августа в Запорожской области прогремели взрывы, регион объявил воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара со стороны России.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, сначала прозвучали первые взрывы, впоследствии зафиксированы повторные. Глава ОГА призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Официальная информация о последствиях ударов пока уточняется. По предварительным данным, пострадали несколько человек, им оказывают медицинскую помощь.

Федоров добавил, что россияне прицельно ударяют по критической инфраструктуре города. В Офисе президента также отреагировали на происшествие. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Путин продолжает обстреливать мирные города, несмотря на заявления о желании завершить войну.

