Атака РФ на Запоріжжя: більшість жителів знову з електрикою, але ще без газу

У Запоріжжі ліквідовують наслідки повітряного удару РФ минулої ночі. Більшості жителів уже повернули електроенергію і працюють над відновленням газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Сьогодні енергетики працювали без зупину. На зараз повернули електрику більшості споживачів. Втім, роботи ще тривають", - зазначив він.
Щодо газопостачання, то понівечені ворожими ударами 3 багатоповерхівки та 32 приватних будинки залишаються відключеними з міркувань безпеки.
"Фахівці повернуть газ в оселі після перевірки та відновлення всіх систем", - додав Федоров.
В ніч на 30 серпня російські терористи завдали 12 ударів по Запоріжжю. Близько 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків зазнали пошкоджень.
Внаслідок обстрілу близько 25 тисяч жителів міста залишилися без електроенергії.
За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 34 людей.