Атака РФ призвела до перебоїв з теплом: в яких областях проблеми

За його словами, найбільше споживачів без тепла у Харківській області. Там близько 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинків.

У Дніпрі та Зеленодольську Дніпропетровської області 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно. В Івано-Франківській області без тепла 81 житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що місто Калуш Івано-Франківської області залишилось без тепла і води внаслідок сьогоднішньої масованої атаки. Також зазначалося, що частина Івано-Франківської області залишилась без світла.