Атака РФ привела к перебоям с теплом: в каких областях проблемы

Обстрел Украины на Рождество

В среду, 25 декабря, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Целью врага снова была энергетика Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне выпустили более 70 ракет, в том числе баллистические, и более 100 дронов. Силы ПВО уничтожили более 50 ракет и значительную часть беспилотников.

Из-за массированной атаки по Украине ввели отключение света по графикам. В "Укрэнерго" сообщили, что графики будут до конца суток.

Подробнее о последствиях обстрела Украины на Рождество - в материале РБК-Украина.

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