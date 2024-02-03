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Атака РФ по Полтавській області. Ворог влучив у зерносховище, частину врожаю там знищено

Субота 03 лютого 2024 15:18
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Атака РФ по Полтавській області. Ворог влучив у зерносховище, частину врожаю там знищено Ілюстративне фото: ворог влучив у зерносховище у Полтавській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія в ніч на суботу, 3 лютого, атакувала інфраструктуру у Полтавській області. Ворог поцілив у зерносховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За його даними, в результаті ворожого влучання пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено.

"Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", - написав він.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, та звучали припущення, що це є результатом роботи систем протиповітряної оборони.

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Полтавская область Війна Росії проти України
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