Атака РФ на Полтавщину: пошкоджено автомобілі та будинки, є постраждалі

У Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої мети. В результаті пошкоджено цивільну споруду, шість автомобілів, а також покрівлю та вікна розташованих поруч будинків.

За попередніми даними, внаслідок події постраждали двоє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Місцевих жителів, чиє житло чи майно зазнало пошкоджень, закликали звертатися до штабів з ліквідації наслідків атаки. Також інформацію можна отримати за гарячою лінією Полтавської обласної військової адміністрації: 0 800 502 230.

Зазначимо, що атаки Росії 27 та 28 серпня торкнулися об'єктів українського бізнесу в різних регіонах. Серед постраждалих компаній та підприємств – "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.

Також, вранці 28 серпня російські війська вкотре атакували територію торгового центру в Запоріжжі, внаслідок чого було пошкоджено будівлю та виникла пожежа. За даними начальника Запорізької ОВ Івана Федорова, попередньо постраждала одна людина. Опубліковані обласною адміністрацією кадри свідчать, що під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр".