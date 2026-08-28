Атака РФ на Полтавщину: повреждены автомобили и дома, есть пострадавшие

В Полтавской громаде зафиксировали падение обломков вражеской цели. В результате повреждено гражданское сооружение, шесть автомобилей, а также кровля и окна расположенных рядом домов.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Местных жителей, чье жилье или имущество получило повреждения, призвали обращаться в штабы по ликвидации последствий атаки. Также информацию можно получить по горячей линии Полтавской областной военной администрации: 0 800 502 230.

Отметим, что атаки России 27 и 28 августа затронули объекты украинского бизнеса в разных регионах. Среди пострадавших компаний и предприятий – "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.

Также, утром 28 августа российские войска в очередной раз атаковали территорию торгового центра в Запорожье, в результате чего было повреждено здание и возник пожар. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, предварительно пострадал один человек. Опубликованные областной администрацией кадры свидетельствуют, что под удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр".