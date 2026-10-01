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Атака РФ на Покрову: ППО збила понад 83% реактивних дронів

18:45 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Атака РФ на Покрову: ППО збила понад 83% реактивних дронів Фото: ППО збила 83% випущених РФ реактивних дронів (Віталій Носач РБК-Україна)
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Протягом дня 1 жовтня українська протиповітряна оборона знешкодила 78 ворожих безпілотників із 97, якими Росія атакувала Україну. Понад 80% усіх запущених дронів були реактивними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

За даними військових, атака тривала з 06:30 до 18:00.

Загалом противник випустив по території України 97 ударних БпЛА різного типу, серед яких 66 - реактивні, а також дрони типу "Гербера".

Силам ПВО вдалося збити та подавити 78 безпілотників. При цьому 55 із приземлених цілей були саме реактивними дронами, що становить понад 83% від їхньої загальної кількості.

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалося близько 10 ударних БпЛА.

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що російські війська продовжують щоденно атакувати українські регіони за допомогою безпілотників різних типів.

Здебільшого ворог застосовує ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори цілей "Гербера" та "Пародія" для виснаження української системи протиповітряної оборони.

Крім того, окупанти все частіше задіюють для ударів реактивні БпЛА, які мають більшу швидкість польоту.

Зокрема, удень 30 вересня росіяни атакували Україну 174 реактивними дронами, з яких сили ППО змогли збити переважну більшість.

Уже наступної ночі противник запустив по території України понад сотню безпілотників із шести напрямків, серед яких 63 цілі виявилися реактивними.

Тоді захисники неба також успішно знешкодили більшість ворожих БпЛА.

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