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Атака РФ на Покрову: ПВО сбила более 83% реактивных дронов

18:45 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Атака РФ на Покрову: ПВО сбила более 83% реактивных дронов Фото: ПВО сбила 83% выпущенных РФ реактивных дронов (Виталий Носач РБК-Украина)
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В течение дня 1 октября украинская противовоздушная оборона обезвредила 78 вражеских беспилотников из 97, которыми Россия атаковала Украину. Более 80% всех запущенных дронов были реактивными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

По данным военных, атака продолжалась с 06:30 до 18:00.

В общей сложности противник выпустил по территории Украины 97 ударных БпЛА разного типа, среди которых 66 - реактивные, а также дроны типа "Гербера".

Силам ПВО удалось сбить и подавить 78 беспилотников. При этом 55 из приземленных целей были реактивными дронами, что составляет более 83% от их общего количества.

На 18:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 10 ударных БпЛА.

Военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что российские войска продолжают ежедневно атаковать украинские регионы с помощью беспилотников разных типов.

В большинстве своем враг применяет ударные БпЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы целей "Гербера" и "Пародия" для истощения украинской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, оккупанты все чаще задействуют для ударов реактивные БпЛА, имеющие большую скорость полета.

В частности, днем 30 сентября россияне атаковали Украину 174 реактивными дронами, из которых силы ПВО смогли сбить подавляющее большинство.

Уже на следующую ночь противник запустил по территории Украины более сотни беспилотников из шести направлений, среди которых 63 цели оказались реактивными.

Тогда защитники неба также успешно обезвредили большинство враждебных БПЛА.

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