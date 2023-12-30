Атака РФ на Одесу 29 грудня. В ОВА заявили про нову жертву

За його даними, у лікарні помер чоловік, йому було 77 років. Лікарі робили все можливе.

"Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ворожої ракети по триповерховому будинку у середмісті Одеси. Щирі співчуття родині", - написав Кіпер.

Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до 5.

Обстріл Одеси

Одеса 29 грудня знову опинилася під ракетним ударом російських військ. Спочатку повідомлялося про двох загиблих. Ще 15 людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей 6 та 8 років.

Пізніше стало відомо, що в Одесі росіяни атакували ще один будинок під час масованого обстрілу України 29 грудня - триповерхівку. Під її завалами знайшли ще одне тіло загиблого.

Крім того, вночі 29 грудня окупанти вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучення в об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Загалом РФ випустила 22 "шахеди", 18 з яких були збиті.

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