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Атака РФ в Одессу 29 декабря. В ОВА заявили о новой жертве

Иллюстративное фото: количество жертв в результате атаки на Одессу увеличилось (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Кава

Число жертв в результате российской атаки по Одессе в пятницу, 29 декабря снова возросло.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его данным, в больнице скончался мужчина, ему было 77 лет. Врачи делали все возможное.

"Тяжелые ранения он получил в результате попадания вражеской ракеты по трехэтажному дому в центре Одессы. Искренние соболезнования семье", - написал Кипер.

Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до 5.

Обстрел Одессы

Одесса 29 декабря снова оказалась под ракетным ударом российских войск. Первоначально сообщалось о двух погибших. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Позже стало известно, что в Одессе россияне атаковали еще один дом во время массированного обстрела Украины 29 декабря – трехэтажку. Под ее завалами нашли еще одно тело погибшего.

Кроме того, ночью 29 декабря оккупанты в очередной раз атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. В результате обстрела является попадание в объект инфраструктуры в Одесском районе, а также в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. В общей сложности РФ выпустила 22 "шахеда", 18 из которых были сбиты.

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