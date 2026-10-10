Атака РФ на Оболонь у Києві: ДСНС показала фото наслідків

Щонайменше 7 людей постраждали внаслідок удару Росії по Оболонському районі Києва. На цьому тлі рятувальники показали, як ліквідовують наслідки нової ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.
Близько 14:00 у Києві пролунали вибухи під час чергової атаки російських військ.
Згодом мер повідомив про влучання в будівлю ресторану на Оболоні. Також у цьому районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.
О 14:47 Кличко поінформував, що на місці влучання в ресторан рятувальники гасять пожежу. Вони виявили чотирьох постраждалих, один із яких перебував у тяжкому стані. Медики надавали їм необхідну допомогу.
Згодом кількість постраждалих на Оболоні зросла до шести. За словами мера, п'ятьох поранених доправили до лікарень, ще одному медики надали допомогу на місці.
Через деякий час кількість постраждалих у Києві збільшилася до семи осіб.
Кличко уточнив, що п'ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Троє з них - у тяжкому стані.
За словами рятувальників, через атаку РФ виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Вдалося ліквідувати пожежу на загальній площі 200 кв. м.
Окрім того, в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда.
"На місцях працюють усі необхідні служби. Інформація уточнюється", - заявили в ДСНС.
До речі, раніше Віталій Кличко заявив, що ніколи не закликав до евакуації з Києва, однак додав - влада міста готується до різних сценаріїв розвитку подій.
А глава держави Володимир Зеленський попередив українців, що наразі зберігається загроза нових ракетних ударів РФ.