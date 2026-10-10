Атака РФ на Оболонь в Киеве: ГСЧС показала фото последствий

Около 14:00 в Киеве прогремели взрывы во время очередной атаки российских войск.

Впоследствии мэр сообщил о попадании в здание ресторана на Оболони. Также в этом районе обломки ракеты рухнули во дворе жилого дома.

В 14:47 Кличко проинформировал, что на месте попадания в ресторан спасатели тушат пожар. Они обнаружили четырех пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. Медики оказали людям необходимую помощь.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Впоследствии количество пострадавших на Оболони выросло до шести. По словам мэра, пятерых раненых доставили в больницы, еще одному медики оказали помощь на месте.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Чуть позже количество пострадавших в Киеве увеличилось до семи человек.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кличко уточнил, что пятеро раненых находятся в стационарах городских больниц. Трое из них - в тяжелом состоянии.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

По словам спасателей, из-за атаки РФ возникли 3 очага возгорания деревянных сооружений и травы на открытой территории. Удалось ликвидировать пожар на общей площади 200 кв. м.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Кроме того, в одном из дворов жилых многоэтажек повреждено одноэтажное здание.

Последствия атаки РФ на Оболонь в Киеве 10 октября (Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"На местах работают все необходимые службы. Информация уточняется", - заявили в ГСЧС.