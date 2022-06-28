Атака РФ по Кременчугу: уничтожен местный автомобильный завод

В результате вчерашнего ракетного удара по Кременчугу россияне уничтожили автомобильный завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что одна из двух ракет, которые вчера выпустили российские самолеты, попала в завод дорожных машин "Кремдаш".
На заводе с 1989 года не производили военных машин. Предприятие специализировалось на разработке авто для гражданских.
Вчера секретарь РНБО Алексей Данилов заявлял, что вторая ракета попала в местный футбольный стадион, который также называется "Кремдаш".
Напомним, вчера, 27 июня, стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу.
Позже секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне выпустили две ракеты по Кременчугу при помощи самолетов.
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