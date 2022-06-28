Атака РФ по Кременчугу: уничтожен местный автомобильный завод

Отмечается, что одна из двух ракет, которые вчера выпустили российские самолеты, попала в завод дорожных машин "Кремдаш".

На заводе с 1989 года не производили военных машин. Предприятие специализировалось на разработке авто для гражданских.

Вчера секретарь РНБО Алексей Данилов заявлял, что вторая ракета попала в местный футбольный стадион, который также называется "Кремдаш".